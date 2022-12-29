Все подробности сейчас уточняются. Власти призывают находиться в укрытиях.
Важно Массированная ракетная атака 29 декабря: что происходит в городах
Что известно о последствиях ракетного удара по Киеву
Как стало известно, обломками сбитых ракет повреждены два частных дома в Дарницком районе.
Также повреждены промышленное предприятие в Голосеевском районе и детская площадка в Печерском районе.
Ситуация по поводу пострадавших уточняется. Сохраняйте спокойствие! До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях!
– заявил начальник КГВА Сергей Попко.
Есть пострадавшие
Позже Попко сообщил, что уже известно о двух пострадавших в Дарницком районе. Им оказана первая медицинская помощь. Данные уточняются.
Кличко также подтвердил, что в настоящее время двух человек спасли из поврежденного частного дома. Медики предоставили им помощь на месте и госпитализировали. Спасатели продолжают поисково-спасательные работы.
"Также на одной из центральных улиц обломки ракеты повредили автомобиль", – добавил мэр.
Позже Кличко сообщил, что уже есть трое пострадавших в Киеве. В том числе – 14-летняя девочка. Всех госпитализировали.
В Киеве могут быть проблемы со светом
По словам Виталия Кличко, в столице могут быть перебои со светом. Он призвал также сделать запас воды.