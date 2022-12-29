Мэр столицы Виталий Кличко предупредил о проблемах с электроснабжением и водой. Поэтому необходимо позаботиться об этом заранее.

Важно В Киеве слышали мощные взрывы: работа ПВО

В Киеве могут быть проблемы со светом

По словам Кличко, в столице могут быть перебои со светом. Он также призвал сделать запас воды.

В Киеве могут быть перебои со светом. Зарядите телефоны и другие устройства. Сделайте запас воды,

– написал городской голова.

Важно! Не снимайте и не выкладывайте в сеть работу ПВО и последствия российских террористических ударов. Не отправляйте эти кадры в какие-либо телеграм-каналы и боты! Враг внимательно мониторит информпространство.

Кстати, в КМВА заявили, что обломками сбитой ракеты повреждено частное здание в Дарницком районе и припаркованный рядом автомобиль. Информация по жертвам уточняется.

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба подчеркнул, что существует риск ракетного удара. Он призвал жителей области не игнорировать сирены и находиться в укрытиях.