Мэр столицы Виталий Кличко предупредил о проблемах с электроснабжением и водой. Поэтому необходимо позаботиться об этом заранее.
Важно В Киеве слышали мощные взрывы: работа ПВО
В Киеве могут быть проблемы со светом
По словам Кличко, в столице могут быть перебои со светом. Он также призвал сделать запас воды.
В Киеве могут быть перебои со светом. Зарядите телефоны и другие устройства. Сделайте запас воды,
– написал городской голова.
Кстати, в КМВА заявили, что обломками сбитой ракеты повреждено частное здание в Дарницком районе и припаркованный рядом автомобиль. Информация по жертвам уточняется.
Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба подчеркнул, что существует риск ракетного удара. Он призвал жителей области не игнорировать сирены и находиться в укрытиях.