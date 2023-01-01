Про це 1 січня повідомили у Київській міській військовій адміністрації. Зазначили, що наразі рух поїздів "червоною" лінією метро відбувається від "Академмістечка" до "Арсенальної"
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"На коліях відкритої ділянки виявлені сторонні предмети, схожі, за попередньою інформацією, на уламки ракети. Працює вибухотехнічна служба. Про відновлення руху "червоною" лінією повідомимо додатково", – написали в адміністрації.
У КМВА повідомили, що знахідку виявили приблизно 07:20 на другій колії станції метро "Гідропарк" Святошинсько-Броварської лінії. Рух електропотягів від станції метро "Лісова" до станції "Дніпро" тимчасово призупинено.
Нічна атака на Київ
Окупанти одразу з кількох напрямків запустили по столиці дрони. Мешканці у Шевченківського та Голосіївського районів повідомили про вибухи. Крім цього, вибухи лунали й в області – на Макарівщині та у Вишгороді. Люди помічали дрони й поблизу Київського моря.
У КМВА повідомили, що сили ППО за 1 січня загалом збили 32 ворожі повітряні цілі. Інформації про влучання немає.
За інформацією мера Віталія Кличка, на автомобіль у Шевченківському районі впав уламок ракети. Також залишки ракет падали у Дніпровському районі.
Обстріл Києва 31 грудня: коротко
- Вибухи лунали у Солом'янському, Печерському районі та Голосіївському районах столиці. Внаслідок обстрілу є руйнування.
- Одна з ракет ворога влучила в готель. Відомо, що загинула 1 людина. Ще понад 20 отримали поранення.
- За словами Віталія Кличка, троє поранених перебувають у важкому стані.