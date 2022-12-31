С очевидцами прилетов в Хмельницком пообщались корреспонденты Общественного. Очевидец Алексей рассказал, что по прилету был большой "гриб".

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Когда первый взрыв прогремел, я выскочил на улицу. Смотрю, в мою сторону летит ракета крылатая, в мою сторону летит, и только раз, и клюнула. Гриб большой, взрыв, взрывная волна, слышал, как стекло посыпалось,

– рассказал Алексей, который был недалеко от места происшествия.

Жительницы поврежденного дома Александры не было дома, когда произошли взрывы. В результате взрыва среди ее близких никто не пострадал. Она рассказала, что детей, к счастью, не было дома.



Последствия обстрела Хмельницкого / Общественное Хмельницкий

"Была как раз на улице, услышала взрыв, и сразу звонила по телефону, потому что в 62 квартире как раз свекор живет. Они сказали, что прилетело, сидят в укрытии. Дождались конца воздушной тревоги, поехали смотреть что с квартирами. У свекровей минус окно, у бабушки минус окно. Нам повезло мы живем в крайнем подъезде и у нас девятый этаж все целое, коты в шкафу, детей слава Богу не было дома", – рассказала Александра.



В результате ракетных ударов в многоэтажках вылетели окна / Фото Общественное Хмельницкий

Деталями обстрела также поделился Валерий. По его словам, после обстрела в доме посыпались стекла.

"Я отдыхал, а внучка была между стенами в коридоре, я вскочил на нее. Да и все, и стекло ссылалось. Балкон с той стороны, где АТБ пошел и окнопошло. Бог дал здоровье, собрали потихоньку пришла помощь, забивали, и все", – сказал Валерий.

Последствия обстрела Хмельницкого / Фото ГСЧС

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