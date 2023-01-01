Про це 1 січня розповів очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Він зазначив, що вороги вчора випустили по домівках людей 6 ракет типу "Іскандер".

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"О 14:00 Миколаїв зазнав ворожого ракетного обстрілу. Зруйновано 2 житлові будинки, пошкоджено ще 12 житлових будинків та 3 навчальні заклади. Також сталась пожежа на території гаражного кооперативу", – розповів Кім.

Він додав, що росіяни поранили 7 людей. Крім цього, окупанти пошкодили приблизно 20 гаражів. Через обстріли виникли пожежі. Рятувальникам вдалось оперативно ліквідувати їх.

Руйнують будинки в області

Вчора о 23:34 та сьогодні з 04:10 росіяни били по портовій Очаківської громади. Загарбники зруйнували та пошкодили житлові багатоповерховий будинки, підприємство. Через обстріл виникли 4 пожежі. Інформацію щодо наслідків атаки уточнюють. На щастя, поранених немає.

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Крім цього, 1 січня, о 04:50 під вогнем був населений пункт Куцурубської громади. Росіяни пошкоджили там житловий будинок. Поранених немає.

Кім зазначив, що у Первомайському, Баштанському та Вознесенському день та ніч були відносно спокійними.

Атака дронів

Повітряне командування "Південь" повідомило, що вчора, 31 грудня, з 22:00 по 23:30 ворог атакував регіон дронами-камікадзе. Протиповітряна оборона збила над Миколаївщиною 7 Shahed-136.

Зауважте! Очільник ОВА Кім зазначив, що загарбники цілились не лише по критичній інфраструктурі регіону. Вони спеціально руйнували будинки.