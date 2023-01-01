Голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що окупанти обстріляли Оріхів опівдні. За інформацією Старуха, унаслідок обстрілу одна людина загинула, ще троє поранені.

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Старух показав наслідки обстрілу

Олександр Старух також показав наслідки обстрілу з боку російських окупантів. Він опублікував світлини з Оріхова, на яких видно руйнування після атаки росіян.



Наслідки обстрілу Оріхова / Фото Запорізька ОВА



Наслідки обстрілу Оріхова / Фото Запорізька ОВА

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