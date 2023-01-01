Голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що окупанти обстріляли Оріхів опівдні. За інформацією Старуха, унаслідок обстрілу одна людина загинула, ще троє поранені.
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Старух показав наслідки обстрілу
Олександр Старух також показав наслідки обстрілу з боку російських окупантів. Він опублікував світлини з Оріхова, на яких видно руйнування після атаки росіян.
Наслідки обстрілу Оріхова / Фото Запорізька ОВА
Наслідки обстрілу Оріхова / Фото Запорізька ОВА
Росія атакувала Україну перед Новим роком і 1 січня
- Окупанти напередодні Нового року вчетверте за грудень і 11 раз загалом масовано атакували Україну ракетами. У суботу, 31 гурдня, вибухи лунали у Києві, Хмельницькому, Запоріжжі, Миколаєві та Краматорську.
- Унаслідок російської атаки на столицю одна людина загинула, 22 – постраждали. У Хмельницькому через удар окупантів було госпіталізовано 8 цивільних осіб. На жаль, 22-річна дівчина померла.
- У новорічну ніч по всій території України була оголошена повітряна тривога. Вибухи знову лунали в Києві, однак ворожі цілі збили сили ППО. Станом на ранок 1 січня ЗСУ знищили відразу 45 "Шахідів".