Речник Державного департаменту США Нед Прайс заявив, що оцінка Держдепом заяв російського президента Володимира Путіна про різдвяне перемир’я підтвердилася.

Читайте також Путін не вперше оголошує "перемир'я", прикриваючись хрестами: що він задумав

Ми скептично поставилися до заяв Росії про так зване припинення вогню. Ви чули, як я сказав, що розглядаємо заклик президента Путіна до різдвяного перемир'я не що інше, як цинізм. Гадаю, ця оцінка підтвердилася, враховуючи те, що ми бачили сьогодні упродовж дня (6 січня – 24 Канал),

– сказав він.

Він також нагадав, що Росія й раніше вдавалася до цинічних закликів до так званого гуманітарного припинення вогню, зокрема в Маріуполі й негайно сама ж його порушувала. За словами речника, Путін міг мати "прихований мотив", роблячи такі заяви.

"Ми стурбовані тим, що Москва прагнутиме використовувати будь-яку потенційну паузу в бойових діях для переозброєння, перегрупування і, врешті-решт, для повторного нападу", – зазначив Прайс.

Заява Пентагону

Попри оголошене Росією одностороннє "припинення вогню" нібито у зв’язку з відзначенням Різдва за Юліанським календарем, російські військові продовжували вести бойові дії.

Про це на брифінгу 6 січня заявила заступниця помічника міністра оборони США з питань Росії, України та Євразії Лора Купер.

Що стосується заяви Путіна про припинення вогню, можу сказати вам, що сьогодні в Україні ми спостерігаємо бойові дії, навіть якщо формально йдеться про "вікно" припинення вогню,

– зазначила вона.

За словами Купер, російські війська потребують перепочинку й переозброєння, та оголошене Росією "перемир’я" недостатньо тривале, аби втілити це в життя. "Знову ж таки, це заява Путіна, яку ми повинні сприймати з певною часткою скептицизму. Це той самий чоловік, який сказав, що не буде вторгатися в Україну", – нагадала представниця Пентагону.

Також в кінці Купер сказала: "Я можу підтвердити, що бойові дії тривають. І, звичайно, на місці воюють росіяни. Тож так".

Що цьому передувало