В 1993 году Корпус инженеров армии США выпустил книгу, в которой подробно описывались особенности ведения боевых действий сухопутных сил в зимнее время, опираясь на опыт Второй мировой. Зима усложняет действия обеим сторонам на фронте, однако та, которая будет чувствовать себя увереннее, должна воспользоваться преимуществом.

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Как специалисты советуют действовать зимой

Согласно распространенной точке зрения, зимой активность боевых действий утихает. Однако отсутствие движения зимой – это "отложенное поражение", в котором территория теряет свою стратегическую ценность.

Автор книги пишет, что единственный продуктивный подход в такой ситуации – действовать как можно гибче, не опасаясь терять какую-то часть территории. Фактор гибкости важен как в обороне, так и в наступлении.

При этом зимнее наступление возможно при пяти-шестикратном преимуществе в живой силе. Если такого преимущества нет в соотношении сил на большом участке, его нужно создать локально.

Что говорят наши эксперты о зимней войне в Украине

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай написал, что мороз может способствовать как украинской стороне, так и российской.

Ожидаем интенсификацию боевых действий. Ударили морозы, ночью до -17, наша тяжелая техника, наконец, сможет продвигаться вперед быстрее,

– написал 8 января Сергей Гайдай.

При этом российская армия тоже не медлит и перебрасывает силы из Бахмутского направления на Кременную, неподалеку от которой украинские войска ведут бои, пытаются взять оккупантов в окружение, перерезав пути поставок из Северодонецка и Сватово. Также о возможной подготовке наступления россиян сообщает главное управление разведки минобороны Украины.

В частности, представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что на фоне снижения температуры Россия готовит новый ракетный удар по украинской энергетической инфраструктуре, а также попытается наступать на некоторых направлениях на Востоке.

Мы видим усиление давления в Донецкой области... По всей вероятности, они начнут новое наступление и на Запорожскую область. А на харьковском направлении попытаются остановить наше контрнаступление. И постараются удержать позиции в Херсоне, где наращивают оборону, а также на особо стратегическом для них Крымском полуострове,

– сказал он.

Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что первой проведет наступательную операцию именно Россия. По его словам, из-за темпов поставок Украина не успевает накопить силы и средства раньше врага.