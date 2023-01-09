Деталі розповів Кирило Тимошенко – заступник керівника Офісу Президента. Російські загарбники пошкодили приватні житлові будинки, а також – господарські споруди.

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Окупанти завдали масованого артилерійського удару по населеному пункту. Пошкоджено приватні житлові будинки та господарські споруди. Загорівся приватний автомобіль. 2 цивільних осіб отримали поранення, їм надається медична допомога,

– заявив Тимошенко.

Російські окупанти вдарили по Харківщині

Російські загарбники продовжують завдавати терористичні удари по Харківській області. Вранці 9 січня ворог обстріляв Шевченкове Куп'янського району. Це село воїни ЗСУ деокупували навесні 2022 року.

У прокуратурі заявили, що російські терористи вбили 2 жінок. Також окупанти поранили дитину – 10-річну дівчинку. Лікарі роблять усе можливе, аби врятувати її життя.

Олег Синєгубов – голова Харківської ОВА – заявив, що окупанти зумисне цілились та влучили в ринок міста. Жодного військового об'єкта поруч не було.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним загиблих.