Россия не прекращает терроризировать гражданское население, нанося удары по важным объектам инфраструктуры и домам украинцев. Ночью 8 января враги снова обстреляли населенные пункты Донецкой области.

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Снова образовательное учреждение и сети: что известно о ночном обстреле Донецкой области

В ночь на 8 января россияне нанесли 7 ракетных ударов по Краматорску и 2 по Константиновке. В Краматорске пострадали здания образовательного учреждения и промышленного объекта, а также гаражный кооператив. В Константиновке удар пришелся на промышленную зону. Предварительно, погибших и пострадавших в результате этих обстрелов нет.

Кроме того, за несколько часов до этого под вражеским огнем оказались Курахово и поселок городского типа Кураховка – повреждены частные дома и сети, обеспечивающие Кураховское общество теплом.

Враг не прекращает терроризировать прежде гражданское население, нанося удары по важным объектам инфраструктуры. Делает это ежедневно и целенаправленно. Преступления россиян на нашей украинской земле подробно фиксируем. Ответ получат все, причастные к преступлениям,

– написал Павел Кириленко.

Последствия ночных обстрелов: фото Павел Кириленко

Минувшей ночью область также обстреливали: есть жертвы

В Донецкой области обстрелы каждый день. Российские военные постоянно стреляют в центре и на севере области.

Минувшей ночью на Донецком направлении больше всего пострадало Курахово – 1 человек ранен, повреждены 2 жилых многоэтажки и здание больницы.

Также на территории общины под огнем оказались Островское и Марьинка. К счастью, обошлось без жертв.

Однако на Горловском направлении, к сожалению, есть погибшие. Россияне убили 2 гражданских в многострадальной Бахмутской общине: в Бахмуте и Красной Горе. В городе ранены 5 человек, повреждены 5 частных домов. Еще 1 человек получил ранения в Предтечино Константиновской общины.