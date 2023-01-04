Внаслідок прильоту по Краматорську руйнувань зазнали приватні будинки. Також пошкоджені автомобілі.

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Через обстріли у Краматорську постраждав чоловік

Як стало відомо, у Краматорську від ракетного обстрілу під час виконання ремонтних робіт постраждав працівник ДТЕК Донецькі електромережі.

Його відправили до лікарні, компанія подбає про необхідне лікування,

– зазначили у ДТЕК.

У компанії наголосили, що нині робота енергетика – небезпечна, як ніколи. Але вони продовжують тримати енергетичний фронт.

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