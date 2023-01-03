Про це повідомили в Донецькій ОВА. Як зазначають, внаслідок прильоту по Краматорську руйнувань зазнали приватні будинки та автомобілі, передає 24 канал.
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Які наслідки ворожих ударів по Дружківці
Відомо, що близько 23:18 окупанти завдали два ракетні удари по Дружківці. Зафіксовано влучання у технічні приміщення промислового підприємства.
Крім того, ракети пошкодили склад, електромагнітний кран та сторожку. Також зазнали пошкоджень готельний комплекс, автовокзал, церква, житловий будинок, льодова арена.
В ОВА наголошують, що ситуація в області залишається напруженою.
Де розташована Дружківка: показуємо на карті
Зазначимо, що внаслідок ракетного обстрілу було зруйновано льодову арену "Альтаїр". Саме цей майданчик став домівкою для хокейного клубу "Донбас" з 2014 року.
На базі дружківської арени працювала найчисельніша в Україні дитячо-юнацька спортивна школа з хокею і фігурного катання. Арена приймала чемпіонати України, міжнародні змагання та культурно-масові заходи.
Яка ситуація на Сході: головне
- У Макіївці в ніч проти 1 січня в окупантів пролунала "бавовна". За даними СтратКому ЗСУ, внаслідок "необережного поводження з нагрівальними приладами, нехтуванням заходів безпеки та курінням у невстановленому місці" загинули орієнтовно 400 ворогів, а ще 300 – поранені. Хоча очевидці писали про 500 – 600 загиблих.
- Голова Авдіївської міської військової адміністрації зауважив, що на самому початку повномасштабного вторгнення ворог намагався зайти у промзону, але марно. Зараз ворог час від часу також намагається потрапити у місто, обстрілюючи його. І в якийсь момент ворог навіть мав успіх, однак ЗСУ все відбили та повернули.
- У Генштабі ЗСУ станом на ранок 3 січня доповіли, що найзапекліші бої тривають на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Окупанти не відмовляються від планів, щодо виходу на адміністративний кордон Донецької області.
- Основні зусилля ворог зосереджує на підтриманні наступального потенціалу та поповнення втрат, зокрема, коштом мобілізованих.