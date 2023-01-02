Про це 2 січня о 23:18 написав заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

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"Одна ракета вдарила в самому місті, відомо про 2 поранених. Іншою ракетою завдано удару по селу Яковлівка", – написав Тимошенко.

Зазначимо, що станом на 23:41 у Донецькій області триває повітряна тривога. Її оголосили о 22:06.

Знищили арену

На льодовій арені "Альтаїр" у Дружківці після ракетного удару виникла пожежа. Цн підтвердив генеральний директор хокейного клубу "Донбас" Федір Іллєнко.

"Льодова арена – це не просто будівля. Це другий будинок для нашого клубу після 2014 року. Це сотні дитячих змагань, десятки міжнародних турнірів, усмішки дітей. Це найбільша школа хокею та фігурного катання в Україні. Це люди, які створювали радість усі роки з початку війни. Немає слів", – написав Іллєнко.



Наслідки удару по Дружківці / Фото з соцмереж

Пожежа після обстрілу: дивіться відео

Удар по Краматорську

Про обстріл Краматорська повідомив міський голова Олександр Гончаренко. Він о 23:45 закликав не ігнорувати повітряну тривогу.

Краматорськ під ударом. Сидіть в укриттях, ніч неспокійна, – написав Гончаренко.

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