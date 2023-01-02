Як зазначив глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, "перша ніч нового року була напруженою". Він зазначив, що регіон окупанти атакували ракетою. Крім того, випустили кілька дронів-камікадзе. Також обстрілювали важкою артилерією.

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Ракету збили поблизу Дніпра

За словами Резніченка, оборонці з Повітряного командування "Схід" позбавили ворога будь-яких шансів. Їм вдалося ліквідувати всі чотири повітряні цілі, якими окупанти хотіли атакувати область.

Мовиться про ракету Х-59МК2 та три "Шахіди". Останні вдалося збити у небі над Дніпровським і Кам'янським районами. А от ракету – на підході до самого Дніпра. Зауважимо, що такі ракети можуть випускати літаки Су-34 або нові Су-57. Нещодавно ми розповідали про те, що російське військо отримало нову партію таких винищувачів.

Відомо, що у Верхівцевській територіальній громаді Кам'янському районі уламки дрона впали на приватне підприємство. Внаслідок цього спалахнула пожежа. Її вогнеборцям вдалося загасити.

З важкої артилерії окупанти відкривали вогонь по Нікопольському району. Відомо про чотири удари по Нікополю та Марганцю. Загалом у міста прилетіли понад 20 снарядів, випущених ворогом. Внаслідок цього пошкоджень зазнала база відпочинку. Наразі деталі уточнюються.

На щастя, попри обстріли, минулося без постраждалих.

Повітряне командування "Схід" ефективно працює

Як зазначають у ПК "Схід", силами авіації та зенітних ракетних військ над Дніпропетровщиною та Запоріжжям збили 6 "Шахідів". Також вдалося ліквідувати одну високоточну керовану ракету Х-59МК2. Вона курсувала у напрямку Дніпра.

Крім того, ще три "Шахіди" збила протиповітряна оборона Сухопутних військ. Зробити це вдалося завдяки взаємодії з ПК "Схід".

Уночі атакували також Київ

Зауважимо, що вже дві ночі поспіль окупанти атакують Київщину дронами-камікадзе. Якщо у ніч проти 1 січня вдалося збити 32 повітряні цілі над столицею, то цієї ночі – 22.

Нагадуємо, що дрони-камікадзе настільки ж небезпечні, як і ракети. Тож не варто ігнорувати повітряну тривогу. Щойно вона пролунає – негайно вирушайте до укриття. Залишайтеся там до відбою. Це може врятувати вам життя.