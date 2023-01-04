В результате прилета по Краматорску разрушениям подверглись частные дома. Также повреждены автомобили.

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Из-за обстрелов в Краматорске пострадал мужчина

Как стало известно, в Краматорске от ракетных обстрелов во время выполнения ремонтных работ пострадал работник ДТЭК Донецкие электросети.

Его отправили в больницу, компания позаботится о необходимом лечении,
– отметили в ДТЭК.

В компании подчеркнули, что сейчас работа энергетика – опасна, как никогда. Но они продолжают держать энергетический фронт.

Оккупанты обстреливают Донецкую область: последние новости

  • 2 января оккупанты нанесли два ракетных удара по Дружковке. Одна ракета ударила по самому центру города, известно о 2 раненых. Другой ракетой нанесен удар по Яковловке. Есть попадание в технические помещения промышленного предприятия.
  • Также в результате обстрела разрушена ледовая арена "Альтаир". Эта площадка стала домом для хоккейного клуба "Донбасс" с 2014 года. Арена принимала чемпионаты Украины, международные соревнования и культурно-массовые мероприятия.
  • Напомним, что об обстреле Краматорска сообщил городской голова Александр Гончаренко.
  • Позже в Краматорском горсовете отметили, что в частном секторе произошли аварийные отключения света.