В результате прилета по Краматорску разрушениям подверглись частные дома. Также повреждены автомобили.
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Из-за обстрелов в Краматорске пострадал мужчина
Как стало известно, в Краматорске от ракетных обстрелов во время выполнения ремонтных работ пострадал работник ДТЭК Донецкие электросети.
Его отправили в больницу, компания позаботится о необходимом лечении,
– отметили в ДТЭК.
В компании подчеркнули, что сейчас работа энергетика – опасна, как никогда. Но они продолжают держать энергетический фронт.
Оккупанты обстреливают Донецкую область: последние новости
- 2 января оккупанты нанесли два ракетных удара по Дружковке. Одна ракета ударила по самому центру города, известно о 2 раненых. Другой ракетой нанесен удар по Яковловке. Есть попадание в технические помещения промышленного предприятия.
- Также в результате обстрела разрушена ледовая арена "Альтаир". Эта площадка стала домом для хоккейного клуба "Донбасс" с 2014 года. Арена принимала чемпионаты Украины, международные соревнования и культурно-массовые мероприятия.
- Напомним, что об обстреле Краматорска сообщил городской голова Александр Гончаренко.
- Позже в Краматорском горсовете отметили, что в частном секторе произошли аварийные отключения света.