Так, у столиці було знищено понад 30 ворожих цілей. Детальніше про нічну атаку Києва – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Комбінована атака Києва
Терор Києва повітряними атаками триває. Росіяни практично без пауз нападають на столицю. За останні 6 днів вони завдали вже 6-го повітряного удару по місту. Після балістичних ракет цього разу атака була комбінованою – дронами та крилатими ракетами одночасно.
Пуски ракет були здійснені зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспію, ймовірно - крилатими ракетами типу Х-101/555.
Водночас з різних напрямків Київ атакували БпЛА, за попередніми даними – баражуючі боєприпаси "Shahed".
Знищено понад 30 цілей
За попередньою інформацією, у повітряному просторі над Києвом та навколо столиці силами та засобами протиповітряної оборони були виявлені і знищені понад 30 повітряних цілей різного типу. Інформація щодо руйнувань і потерпілих відсутня.
Росія запустила 15 крилатих ракет і 18 "Шахедів"
У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили, що вночі Росія запустила по Україні 15 крилатих ракет і 18 дронів-камікадзе. Усі ці повітряні цілі були знищені нашими захисниками. Наразі вся інформація уточнюється.
Чи є пошкодження після атаки
Мер Віталій Кличко розповів, що після тривоги в Дарницькому районі столиці на дорозі виявили тліючі уламки ракети. Рятувально-пожежна служба виїхала на місце.
Згодом у КМВА зазначили, що після перевірки інформація про ракетні уламки не підтвердилася.
Окрім цього, у Подільському районі сталося загоряння травʼяного настилу внаслідок падіння уламків. Служби працюють.
Попередня масована атака Києва: що відомо
- 1 червня на Київ летіло 10 ракет, 7 балістичних ракет "Іскандер-М" та 3 крилаті ракети "Іскандер-К". Ракети були випущені з території Брянської області.
- На щастя, протиповітряна оборона знищила усі повітряні цілі, але уламки призвели до трагічних наслідків.
- Кілька уламків ракети впали на дитячу поліклініку та сусідні будинки.
- На місці загинуло 3 особи, 10 були поранені. Серед жертв – дитина 2012 року народження.