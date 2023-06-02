Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он добавил, что Воздушные силы ВСУ могут объявить тревогу только после запуска ракеты.
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Особенность "Искандера"
Максимальное расстояние баллистического полета ракеты "Искандер" 480 – 500 км. Такое расстояние она преодолевает за 7 – 8 минут. Россияне могут запускать "Искандеры" из Курской или Брянской областей и тогда они долетают до столицы.
"Это самая сложная ракета по защите гражданского населения", – отметил Жданов.
Объявить воздушную тревогу в Киеве могут только после запуска ракеты. Потому так мало времени проходит от сигнала воздушной тревоги до работы ПВО.
В этом ее главная угроза и сложность перехвата, ведь очень мало времени,
– подчеркнул военный эксперт.
Жданов предположил, сколько "Кинжалов" осталось в России: смотрите видео
Сколько "Кинжалов" у россиян
Аэробалистические ракеты "Кинжал" Россия пока не применяет. Возможно, их у россиян действительно мало.
По состоянию на 30 марта 2023 года по данным Forbes в России осталось 43 "Кинжала". В мае оккупанты выпустили по Украине 7 Кинжалов, вероятно сейчас у них осталось менее 40 ракет.
По словам Жданова, ситуация с "Кинжалами" проще, ведь если в воздухе их носитель – МиГ-31, то мы примерно можем определять рубеж пуска, объявить тревогу и подготовиться к их встрече. С баллистикой ситуация иная, поэтому есть проблемы.
Что известно о ракетных обстрелах Киева 1 июня
- В ночь на 1 июня Россия в очередной раз атаковала Киев, ударив по городу ракетами "Искандер". Оккупанты убили трех человек.
- Противовоздушные силы отразили вражескую атаку, однако обломки упали на здание детской поликлиники и близлежащие жилые дома в Деснянском районе. Погибла 9-летняя девочка и ее 34-летняя мама, ранены еще 10 человек.
- Муж погибшей рассказал, что его семья и другие жители дома пытались попасть в укрытие, однако оно было закрыто.