Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он добавил, что Воздушные силы ВСУ могут объявить тревогу только после запуска ракеты.

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Особенность "Искандера"

Максимальное расстояние баллистического полета ракеты "Искандер" 480 – 500 км. Такое расстояние она преодолевает за 7 – 8 минут. Россияне могут запускать "Искандеры" из Курской или Брянской областей и тогда они долетают до столицы.

"Это самая сложная ракета по защите гражданского населения", – отметил Жданов.

Обратите внимание! Ночью 1 июня россияне атаковали Киев десятью ракетами "Искандер". Их запускали из Брянской области. В результате обстрела погибли три человека, среди которых малолетний ребенок.

Объявить воздушную тревогу в Киеве могут только после запуска ракеты. Потому так мало времени проходит от сигнала воздушной тревоги до работы ПВО.

В этом ее главная угроза и сложность перехвата, ведь очень мало времени,

– подчеркнул военный эксперт.

Жданов предположил, сколько "Кинжалов" осталось в России: смотрите видео

Сколько "Кинжалов" у россиян

Аэробалистические ракеты "Кинжал" Россия пока не применяет. Возможно, их у россиян действительно мало.

По состоянию на 30 марта 2023 года по данным Forbes в России осталось 43 "Кинжала". В мае оккупанты выпустили по Украине 7 Кинжалов, вероятно сейчас у них осталось менее 40 ракет.

По словам Жданова, ситуация с "Кинжалами" проще, ведь если в воздухе их носитель – МиГ-31, то мы примерно можем определять рубеж пуска, объявить тревогу и подготовиться к их встрече. С баллистикой ситуация иная, поэтому есть проблемы.

Что известно о ракетных обстрелах Киева 1 июня