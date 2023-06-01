Уламки російських ракет пошкодили дитячу поліклініку, будинки, кав'ярню, авто.
Важливо Закрите укриття у Києві: затримані троє посадовців і охоронець медзакладу
Люди стукали в укриття
Ця жахлива ніч показала, що у густонаселеному мікрорайоні столиці бракує укриттів. При цьому наявні можуть бути не облаштовані або взагалі зачинені вночі.
Свідки розповіли, що люди стукали в укриття, розташоване в поліклініці й просили, аби їх впустили. Проте охоронець двері не відчинив та начебто навіть лаявся у відповідь.
Мешканці звернулися до правоохоронців з проханням перевірити, чи був він у стані алкогольного сп'яніння.
Вирва від уламків ракет / Фото BBC
Проблема з укриттями – суттєва
Кияни наголошують, що закриті укриття трапляються часто. Із такою проблемою зіткнулись багато жителів столиці.
Місцеві акцентують, що на Лісовому масиві у нас є суттєва проблема з укриттями. Їх або мало або вони непридатні. Коли йде навчання у школах, за розпорядженням директорів, людей в укриття шкіл не пускають. Вночі вони переважно закриті.
Зруйнували кафе переселенки
Кав'ярня "Всі свої" розташована за 100 метрів від місця, де утворилась вирва. Це заклад Яни з Лисичанська, яка переїхала до Києва через війну ще у 2014 році. Вибухова хвиля у кав'ярні розтрощила вікна та розкинула меблі.
Місцеві мешканці прийшли допомогти їй з прибиранням. Навіть у такій ситуації стали у пригоді жарти. Люди говорили, що розберуть всі завали і будуть готувати антистрес-коктейлі. Це демонструє, що, попри втрати, дух українців не зламати.
Кафе переселенки / Фото BBC