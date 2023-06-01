Людей затримали у межах розслідування через недопуск громадян до укриття. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
Кого затримали:
- першого заступника Деснянської РДА,
- директора медзакладу,
- його заступника,
- охоронця поліклініки.
Під час ракетної атаки у Києві загинули троє людей через закрите укриття. Влада обіцяє покарати винних. Вже затримано трьох посадовців райдержадміністрації та охоронця медзакладу.
Джерело:Офіс генпрокурора
Людей затримали у межах розслідування через недопуск громадян до укриття. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.