Людей затримали у межах розслідування через недопуск громадян до укриття. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Кого затримали:

  • першого заступника Деснянської РДА,
  • директора медзакладу,
  • його заступника,
  • охоронця поліклініки.