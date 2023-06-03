У ніч проти 1 червня ворог підступно атакував Київ балістичними ракетами "Іскандер". Від уламків загинули 3 людини, серед яких сім'я Івашко – мати разом з донькою.

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Як жила сім'я до трагедії

Під дверима закритого укриття загинула 9-річна Віка Івашко та її мати Ольга. Дівчинка займалася дзюдо – була чемпіонкою. У класі її згадують як одну з найкращих учениць.

Рідний брат Ольги Олександр нині боронить країну на фронті. Чоловік зізнався, що спочатку не хвилювався через атаку по Києву, адже знав – сестра з донькою завжди спускаються в укриття. Він пояснив, що вони жили на 5-му поверсі, і коли були "прильоти" десь у Деснянському районі чи Броварах – племінниця починала нервувати, а в укритті вона відчувала себе спокійно.

Чоловік розповів, що сім'ю ніби переслідувала чорна смуга у житті – за рік вони втратили кількох членів родини. Рік тому в аварії загинув батько Ольги та її брата, кількома місяцями раніше – від серцевого нападу помер чоловік і тато Віки.

Бігла рятувати доньку під вибухами

Свідки розповідають, що дівчинка бігла до укриття першою, мати – наздоганяла її. Рідні говорять, що Віка майже встигла добігти до східців, а ось Ольга – потрапила майже в епіцентр падіння уламків.

Мама їй кричала з вікна, що Оля, повернися, повернися, бо вже стріляють! А вона крикнула: "Мені треба Віку рятувати"! І вона бігла її рятувати,

– говорять очевидці.

Сусідка сім'ї Ірина розповіла, що напередодні трагедії пила з подругою каву біля будинку. Жінка говорила, що втомилася від безсонних ночей і планувала з донькою відразу піти спати в укриття.

Дівчинка Даша, 9-річна подруга загиблої Віки, розповіла, що вони були однокласницями та разом займалися дзюдо. Вона досі не може говорити про подругу у минулому часі, а від спогадів – тепло усміхається. За її словами, Віка дуже любила читати книги про Гаррі Поттера.

"Коли була у школі перерва, всі там веселилися, гралися, а вона сиділа, читала книжки Гаррі Поттера", – пригадує дівчинка.

На місце трагедії 9-річна Даша принесла подарунок подрузі – іграшкового зайчика та листа, у якому вона обіцяє помститися за неї та її маму.

"Вікусь, я сподіваюсь, що тобі там добре. Мені тебе дуже сильно не вистачає. Нехай ангели-охоронці приведуть тебе у твій дитячий рай. А ми залишимось тут зі спогадами про тебе та вірою в майбутнє нашої України. Ми помстимося за тебе і твою маму", – написала дівчинка.

Світлина, яка розірвала мережу болем

Після звістки про трагедію 1 червня у мережі з'явилася світлина, на якій дідусь годинами сидить над тілом загиблої онуки.



Дідусь сидить над тілом загиблої онуки / Фото Сергій Окунев

Убитий горем чоловік згадує 1 червня як один із найстрашніших днів. Зараз йому важко уявити, як жити після трагедії.

"Усе страшне. І перші секунди, коли побачив, і зараз, і далі, коли будемо жити", – сказав дідусь Віки Івашко.