Как отметила корреспондентка 24 Канала Анна Черненко, память погибших детей почтила первая леди Елена Зеленская. В своей речи первая леди упомянула 13-летнего мальчика Дмитрия Кубата, который погиб в июле 2022 во время обстрела Салтовки.
Смотрите также Погибли под укрытием: в Киеве простились с 9-летней Викой и ее мамой
Невозможно забыть
Тогда оккупанты обстреляли остановку общественного транспорта. В результате погибли три человека – ребенок и пожилые супруги.
"Трудно открывать памятники погибшим. Особенно, если эти погибшие – дети. Я вспоминаю фото, когда папа держит за руку погибшего на остановке здесь, в Харькове, своего сына. Такое невозможно забыть и невозможно с этим смириться", – подчеркнула Елена Зеленская.
Первая леди обратилась к представителям дипломатического корпуса, которые присутствовали на церемонии. Она подчеркнула, что нужно продолжать призывать международное сообщество и правительства стран продолжать поддерживать Украину.
Чтобы остановить войну раз и навсегда, чтобы больше не погибали дети,
– сказала Зеленская.
Какая ситуация в Харьковской области: смотрите видео
Монумент погибшим детям состоит из скульптур девочки и мальчика. Они взлетают над глыбой из гранита, олицетворяющей взрыв. Фигуры детей созданы в образе ангелов с обгоревшими крыльями. Общая высота композиции – около 5 метров. Памятник создал скульптор Михаил Ятченко.
По данным Офиса Президента, по состоянию на 30 мая в Харьковской области от действий россиян погибли 76 детей. Как отметила Анна Черненко, самому маленькому ребенку было всего 5 месяцев. Получили ранения более 200 детей.
Состояние недавно раненых в Харьковской области детей
Так 2 июня вблизи сел Морозова Долина и Лемищине в Богодуховском районе Харьковщины на неизвестном взрывном устройстве взорвался автомобиль. В нем была семья с тремя детьми. 37-летняя женщина погибла на месте, трое детей получили ранения. Среди пострадавших – девочки 12 и 15 лет, а также 12-летний мальчик. Они находятся в тяжелом состоянии в больнице.
Сколько детей пострадало от полномасштабной войны
- В Украине открыли около 3 тысяч уголовных дел, в которых говорится о военных преступлениях против детей. В стране зафиксировано 13 случаев изнасилования детей россиянами. Самому маленькому ребенку – 4 года.
- По словам заместителя начальника департамента защиты интересов детей и противодействия насилию Офиса генпрокурора Олеси Волошиной, по состоянию на 4 июня 2023 года из-за российской агрессии в Украине погибли 485 детей. Еще 1005 – пострадали.
- Большинство детей погибают или травмируются от артиллерийских и ракетных обстрелов, бомбардировок, расстрела эвакуационных колонн, детонирования мин и боеприпасов и т.д.