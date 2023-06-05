Про це заявив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.

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За його словами, за минулу добу росіяни обстріляли щонайменше 26 населених пунктів області. В результаті дві людини загинули, ще три отримали поранення.

Ми зараз приймаємо рішення щодо можливої примусової евакуації дітей та людей дорослого віку із прикордонних населених пунктів, де ми бачимо, що обстановка погіршується,

– сказав Синєгубов.

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