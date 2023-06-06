Ситуацію тримають під контролем. Про це під час спілкування з журналістами заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 Канал.

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Росія вдарила по аміакопроводу

Президент зазначив, що станом на зараз люди перебувають в безпеці. Їх готові евакуювати, якщо виникне необхідність.

Там 3 невеличкі села, нам зрозуміла кількість населення. Це та частина Харківської області, тих сіл, які деокуповані. В одному селі – 11 сімей, в іншому – 30 – 40. Приблизно ось такий розмір. Це ті сімʼї які не хотіли виїжджати, не хотіли ще до підриву аміакопроводу. Це частина того аміаку, про який всі говорять. Але ви бачите, як питання вирішується. Всі думають, як робити, щоб світ не постраждав,

– зауважив український лідер.

Цей аміакопровід Тольятті — Одеса зупинив роботу в день повномасштабного вторгнення Росії, 24 лютого 2022 року. За словами Зеленського, Україна може її відновити.

"Якби ви запитали мене, чи можемо ми відновити цю роботу, то ми розуміємо, що так, якщо це буде потрібно", – заявив глава держави.

Цікаво! Раніше в ООН пропонували відновити роботу аміакопроводу Тольятті — Одеса в обмін на розблокування Росією "зернової угоди".

Удар по аміакопроводу на Харківщині: коротко