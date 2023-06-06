Ситуацию держат под контролем. Об этом во время общение с журналистами заявил президент Владимир Зеленский, сообщает 24 Канал.

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Россия ударила по аммиакопроводу

Президент отметил, что по состоянию на данный момент люди находятся в безопасности. Их готовы эвакуировать, если возникнет необходимость.

Там 3 небольшие села, нам понятно количество населения. Это та часть Харьковской области, тех деревень, которые деоккупированы. В одной деревне – 11 семей, в другой – 30 – 40. Приблизительно вот такой размер. Это те семьи, которые не хотели уезжать, не хотели еще до подрыва аммиакопровода. Это часть того аммиака, о котором все говорят. Но вы видите, как вопрос решается. Все думают, как делать, чтобы мир не пострадал,

– заметил украинский лидер.

Этот аммиакопровод Тольятти-Одесса остановил работу в день полномасштабного вторжения России, 24 февраля 2022 года. По словам Зеленского, Украина может его восстановить.

"Если бы вы спросили меня, можем ли мы возобновить эту работу, то мы понимаем, что да, если это потребуется", – заявил глава государства.

Любопытно! Ранее в ООН предлагали возобновить работу аммиакопровода Тольятти - Одесса в обмен на разблокирование Россией "зернового соглашения".

Удар по аммиакопроводу в Харьковской области: коротко