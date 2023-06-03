Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Он добавил, что сейчас из Шебекино в панике и истерике убегает народ.
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Удивление и возмущение
У россиян патологически отсутствует эмпатия, рефлексия и понимание того, что за свои действия всегда нужно отвечать.
Война – это танго, танцующее вдвоем,
– подчеркнул российский оппозиционный журналист.
Россиянам, развязавшим войну против Украины, пришел ответ и бумеранг. Однако их удивление и возмущение – шокирует. Кремлевская пропагандистская машина настолько изменила сознание россиян, что они не способны адекватно реагировать на очевидные вещи.
"Это интересное явление, которое нужно описывать. Это поле действий для психологов и социологов", – добавил Яковенко.
Как россияне воспринимают события в Шебекино: смотрите видео
Влияние телевидения на сознание россиян
Из-за событий у Шебекино у россиян полная истерика. Это подтверждают заявления кремлевских марионеток на пропагандистских телешоу. По классике российские пропагандисты снова требуют применять против Украины и европейских стран ядерное оружие.
Телевизор воюет. Там уже пылает "третья мировая война". Все кричат, что надо немедленно вооружить все российское население,
– отметил российский оппозиционный журналист.
Россияне, которые полтора года бомбят украинские города и убивают гражданское население, не могут понять почему сейчас горят их города.
"Принцип такой: "А нас за что", – сказал Игорь Яковенко.
У российского населения полностью отсутствует причинно-следственная связь, ведь в течение 20 лет их мозг выжигало телевидение. У самих обитателей телевидения он пострадал еще больше.
Однако больше всего мозг пострадал у главного телевизионного потребителя, сидящего в Кремле – Владимира Путина. Он заказывает эти программы и внимательно смотрит.
Что происходит в Шебекино: коротко
- Пресс секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отреагировал на бои в Шебекино в Белгородской области. Он заявил, что "эта ситуация не повлияет на ход войны".
- Россияне неподалеку от Шебекино обстреляли автомобиль, в котором ехали две женщины. Обе погибли на месте. Оккупанты подумали, что это машина добровольцев, поэтому и открыли по ней огонь.
- Депутат госдумы России Андрей Гурулев предложил бомбить с воздуха русский город Шебекино.