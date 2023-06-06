В немецких властях также отметили, что они сотрудничают с международными организациями, чтобы выяснить все обстоятельства подрыва Каховской дамбы. Кроме того, они пообещали привлечь российскую сторону к ответственности.

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Шольц отреагировал на подрыв Каховской ГЭС

Глава немецкого правительства отметил, что такое действие есть только "агрессия со стороны российской стороны", которая стремится остановить украинское наступление. К тому же он подчеркнул, что взорвав дамбу Москва якобы "хотела защитить свою страну".

Это показывает, что это новый виток (войны между Россией и Украиной – 24 Канал),

– подчеркнул Шольц.

Канцлер также заявил, что намерен снова "поговорить с российским президентом Путиным". Однако все же добавил, что сейчас "неподходящее для этого время".

В немецком МИД осудили Россию

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отметила, что именно Россия несет ответственность за подрыв на Каховской ГЭС. Кроме этого, она назвала подрыв станции техногенной катастрофой.

"Есть только один ответственный за эту техногенную и экологическую катастрофу – преступная и захватническая война России в Украине", – подчеркнула она.

Бербок также подчеркнула, что россияне использовали гражданскую дамбу как оружие против гражданского населения Украины. Она заверила, что власти Германии сотрудничают с Украиной, странами "Большой семерки", а также МАГАТЭ, чтобы выяснить все детали подрыва.

В ООН отреагировали на подрыв Каховской ГЭС: срочно направляют гуманитарную помощь

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш впервые отреагировал на подрыв Каховской ГЭС. Он заявил, что ООН якобы "не имеет доступа к независимой информации, чтобы проверить, как произошла катастрофа".

Но понятно одно: это еще одно разрушительное последствие российского вторжения в Украину,

– сказал генсек.

По его словам, эта трагедия является еще одним примером ужасающей цены войны для людей. Гуттериш отметил, что российская агрессия должна прекратиться вместе со всеми нападениями на гражданских лиц и инфраструктуру.

"Прежде всего, я призываю к справедливому миру в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Генеральной Ассамблеи", — подытожил он.

В конце концов, генсек ООН подчеркнул, что он срочно направляет гуманитарную помощь в районы, пострадавшие от разрушения Каховской ГЭС. Туда должны войти питьевая вода, таблетки для ее очищения, а также другая важная помощь.

Что произошло на Каховской ГЭС