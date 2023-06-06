Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала. Участники акции призвали признать Россию государством-террористом.
Смотрите также Украина созывает Совбез, продолжается эвакуация: главное о подрыве Россией Каховской ГЭС
"Победит Украина – победит демократия"
Митингующие вышли с призывом к усилению санкций против России и предоставлению Украине больше оружия.
В Брюсселе украинцы вышли на митинг / Фото Софии Назаренко для 24 Канала
Мы вышли на демонстрацию, потому что сегодня решисты взорвали дамбу на Новой Каховке и мы требовали от Европейского Совета и Европейской Унии наконец-то признать Россию государственным спонсором терроризма,
– заявила организатор митинга Елена Кужим.
Митингующие требуют признать Россию государством-террористкой: видео
По ее словам, несмотря на то, что ЕС тянет больше года, чтобы признать Россию государством-террористом, украинцы не сдаются и верят, что смогут добиться этого статуса для страны-агрессора.
Как Еврокомиссия отреагировала на подрыв ГЭС
- Спикер Еврокомиссии Петр Стано решительно осудил российскую агрессию и пообещал помочь украинцам.
- По его словам, вскоре Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель и еврокомиссар по гуманитарной помощи и управлению кризисными ситуациями Янез Ленарчич сделают совместное заявление по поводу очередного жесткого нападения России.
- "Но я уже могу сказать, что уничтожение Каховской ГЭС выводит целенаправленные обстрелы гражданской инфраструктуры и гражданских лиц в Украине на беспрецедентно новый уровень. ЕС решительно осуждает варварскую атаку на объект инфраструктуры", – отметил представитель Еврокомиссии.
- Он также добавил, что в организации воспринимают подрыв Каховской ГЭС как новый признак эскалации, доводящий ужасающий и варварский характер российской агрессии против Украины до беспрецедентного уровня.