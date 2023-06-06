Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу. Учасники акції закликали визнати Росію державою-терористом.

Дивіться також Україна скликає Радбез, триває евакуація: головне про підрив Росією Каховської ГЕС

"Переможе Україна – переможе демократія"

Мітингувальники вийшли з закликом посилення санкцій проти Росії та надання Україні більше зброї.

У Брюсселі українці вийшли на мітинг / Фото Софії Назаренко для 24 Каналу

Ми вийшли на демонстрацію, бо сьогодні рашисти підірвали дамбу на Новій Каховці і ми вимагали від Європейської Ради та Європейської Унії нарешті визнати Росію державою-спонсором тероризму,

– заявила організаторка мітингу Олена Кужим.

Мітингувальники вимагають визнати Росію державою-терористкою: відео

За її словами, попри те, що ЄС тягне більше року із тим, щоб визнати Росію державою-терористом, українці не здаються та вірять, що зможуть добитися цього статусу для країни-агресора.

Як Єврокомісія відреагувала на підрив ГЕС