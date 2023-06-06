Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу. Учасники акції закликали визнати Росію державою-терористом.
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"Переможе Україна – переможе демократія"
Мітингувальники вийшли з закликом посилення санкцій проти Росії та надання Україні більше зброї.
У Брюсселі українці вийшли на мітинг / Фото Софії Назаренко для 24 Каналу
Ми вийшли на демонстрацію, бо сьогодні рашисти підірвали дамбу на Новій Каховці і ми вимагали від Європейської Ради та Європейської Унії нарешті визнати Росію державою-спонсором тероризму,
– заявила організаторка мітингу Олена Кужим.
Мітингувальники вимагають визнати Росію державою-терористкою: відео
За її словами, попри те, що ЄС тягне більше року із тим, щоб визнати Росію державою-терористом, українці не здаються та вірять, що зможуть добитися цього статусу для країни-агресора.
Як Єврокомісія відреагувала на підрив ГЕС
- Речник Єврокомісії Петро Стано рішуче засудив російську агресію та пообіцяв допомогти українцям.
- За його словами, незабаром Верховний представник ЄС Жозеп Боррель та єврокомісар з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич зроблять спільну заяву щодо чергового жорсткого нападу Росії.
- "Але я вже можу сказати, що знищення Каховської ГЕС виводить цілеспрямовані обстріли цивільної інфраструктури та цивільних осіб в Україні на безпрецедентно новий рівень. ЄС рішуче засуджує варварську атаку на об'єкт інфраструктури", – зазначив речник Єврокомісії.
- Він також додав, що в організації сприймають підрив Каховської ГЕС як нову ознаку ескалації, яка доводить жахливий і варварський характер російської агресії проти України до безпрецедентного рівня.