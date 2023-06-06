Об этом корреспондентке 24 Канала рассказал спикер Еврокомиссии Петр Стано. По его словам, подробная информация о помощи Украине появится впоследствии.

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Подрыв ГЭС – новый признак эскалации

Стано утверждает, что вскоре Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель и еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янез Ленарчич сделают совместное заявление по поводу очередного жесткого нападения России.

Но я могу сказать, что уничтожение Каховской ГЭС выводит целенаправленные обстрелы гражданской инфраструктуры и гражданских лиц в Украине на беспрецедентно новый уровень. ЕС решительно осуждает варварскую атаку на объект инфраструктуры,

– отметил представитель Еврокомиссии.

Он также добавил, что в организации воспринимают подрыв Каховской ГЭС как новый признак эскалации, которая доводит ужасающий и варварский характер российской агрессии против Украины до беспрецедентного уровня.

Стано отметил, что российский диктатор Путин не стесняется использовать голод как оружие, энергию как оружие, даже зиму он сделал оружием.

"Он играет в ядерную игру с атомными электростанциями в Украине", – подчеркнул спикер.

ЕС выделит помощь пострадавшим украинцам

Как отмечается, во время официального заявления еврокомиссар Ленарчич и Верховный представитель Боррель объявят детали о помощи от ЕС на фоне подрыва Каховской дамбы.

Еврокомиссар Янез Ленарчич провел телефонный разговор с министром внутренних дел Украины Игорем Клименко, чтобы лучше понять убытки и заверить в немедленном реагировании ЕС, как только будут определены потребности.

"Координационный центр Европейской Комиссии по реагированию на чрезвычайные ситуации (ERCC) активно следит за ситуацией и находится в тесном контакте с ГСЧС Украины. Украина может обратиться за помощью в рамках Механизма гражданской защиты ЕС (UCPM), готового оказать поддержку в этой чрезвычайной ситуации", – сказал представитель Еврокомиссии по вопросам гуманитарной помощи Балаж Уджвари.

Координационный центр Европейской Комиссии по реагированию на чрезвычайные ситуации уже обратился к государствам-членам и государствам-участникам Механизма гражданской защиты ЕС с просьбой рассмотреть возможность оказания помощи и привести соответствующие силы и средства реагирования на чрезвычайные ситуации в состояние готовности.

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