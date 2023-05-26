Соответствующее заявление сделал посол Германии в Польше Томас Баггер. Он признал, что строительство газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" было ошибкой.
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Посол заявил, что немцы не всегда принимают правильные решения
По словам посла Германии в Польше, немцы не всегда принимают правильные решения.
Это не означает, что все решения, принятые таким образом, правильные, и я последний человек, который сказал бы, что немцы всегда принимают правильные решения. "Северный поток-2", так же, как и "Северный поток-1" были ошибкой,
– заявил Томас Баггер.
Он также прокомментировал роль в политике бывшей канцлера Германии Ангелы Меркель, получившей высшую государственную награду.
"Не мое дело толковать намерения федерального президента, но 16 лет правления нельзя сводить к одному решению. Разные федеральные правительства один за другим привели к ошибке", – резюмировал посол.
Что известно о "Северных потоках"
- Россия была монополистом в контексте транзита газа в страны Европы. Главный трубопровод, по которому Кремль поставляет газ в Европу, является "Северный поток-1".
- Кроме того, Россия, несмотря на аннексию Крыма и войну на Донбассе, строила "Северный поток-2", чтобы осуществлять транзит газа в обход Украины. В 2022 году из-за полномасштабного вторжения России страны Запада наложили санкции на "Северный поток-2".
- Из-за войны в Украине странам Европы пришлось решать вопросы с российскими энергоресурсами. 25 мая 2023 года Европейский Союз объявил, что смог преодолеть зависимость от российских энергоносителей благодаря плану ЕС по сокращению потребления газа.
- В сентябре 2022 года на "Северных потоках" произошли взрывы, к которым, вероятно, причастна Россия. Диверсия состоялась как раз перед началом отопительного сезона в Европе.