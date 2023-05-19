Соответствующее мнение высказал министр обороны Британии Бен Уоллес. По его словам, в России есть специальные подлодки и корабли-шпионы, чтобы осуществлять атаку на западную инфраструктуру.
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Россия может шпионить за инфраструктурой Запада
По его словам, у россиян есть специальная военно-морская программа, которая направлена на то, чтобы наблюдать или атаковать критически важную инфраструктуру, принадлежащую их противникам.
В них есть ряд подлодок и других единиц оборудования, корабли-шпионы и все остальное, специально предназначенное для этих целей,
– сказал министр обороны Британии.
Уоллес подчеркнул, что именно поэтому критическая инфраструктура Запада сейчас нуждается в защите.
"Что мы можем сказать без сомнения, так это то, что Россия намерена и возможность нацелиться на критическую национальную инфраструктуру Запада. Мы должны намерены и возможности для ее защиты", – отметил он.
Россия может быть причастна к взрыву на "Северных потоках"
- Кремлевский режим может быть причастен к взрывов на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", которые произошли в сентябре 2022 года именно перед началом отопительного сезона в Европе.
- Тогда были повреждены две ветки "Северного потока-1", по которому Россия экспортирует газ в Европу, и одна ветка "Северного потока-2", который находится под санкциями Запада из-за войны РФ против Украины.
- Известно, что взрывы произошли в водах Швеции и Дании, в результате чего произошла утечка газа. Подрыв Северных потоков расследуют Дания, Швеция и Германия.
- В ноябре 2022 года Швеция подтвердила диверсию на "Северных потоках". Также Вооруженные силы Дании заявили русский корабль СС-750 находился у "Северного потока" за четыре дня до подрыва труб.
- Издание The New York Times писало, что касается диверсии якобы может быть причастна Украина. Однако президент Владимир Зеленский отрицал причастность Украины к диверсии.