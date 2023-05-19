Відповідну думку висловив міністр оборони Британії Бен Воллес. За його словами, в Росії є спеціальні підводні човни та кораблі-шпигуни, щоб здійснювати атаку на західну інфраструктуру.

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Росія може шпигувати за інфраструктурою Заходу

За його словами, росіяни мають спеціальну військово-морську програму, яка спрямована на те, щоб спостерігати або атакувати критично важливу інфраструктуру, що належить їх противникам.

У них є низка підводних човнів та інших одиниць обладнання, кораблі-шпигуни та все інше, спеціально призначене для цих цілей,

– сказав міністр оборони Британії.

Воллес наголосив, що саме тому критична інфраструктура Заходу зараз потребує захисту.

"Що ми можемо сказати без сумніву, так це те, що Росія має намір і можливість націлитись на критичну національну інфраструктуру Заходу. Ми повинні мати намір і можливості для її захисту", – зазначив він.

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