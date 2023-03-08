У матеріалі The New York Times мовиться, що за вибухами на "Північних потоках" стоять "неурядові групи". У ЗМІ припустили, що до них "могли входити росіяни та українці".
Зверніть увагу Після вибухів Росія вирішила закрити та законсервувати "Північні потоки", – Reuters
У Німеччині наголосили, що справу розслідує Федеральна прокуратура. Справу почали ще у жовтні 2022 року.
Тим часом у США зауважили: Вашингтон шукає результати розслідувань. Наразі вони тривають у Швеції, Данії та Німеччині.
Що кажуть в ОП
- В Офісі Президента ще восени 2022 року заявили, що Росія спланувала свій теракт завчасно. Мета – поширення паніки у ЄС.
- Після публікації The New York Times Михайло Подоляк наголосив: Україна не має жодного стосунку до того, що трапилося з "Північними потоками".