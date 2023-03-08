У матеріалі The New York Times мовиться, що за вибухами на "Північних потоках" стоять "неурядові групи". У ЗМІ припустили, що до них "могли входити росіяни та українці".

Зверніть увагу Після вибухів Росія вирішила закрити та законсервувати "Північні потоки", – Reuters

У Німеччині наголосили, що справу розслідує Федеральна прокуратура. Справу почали ще у жовтні 2022 року.

Тим часом у США зауважили: Вашингтон шукає результати розслідувань. Наразі вони тривають у Швеції, Данії та Німеччині.

Важливо! Підриви "Північних потоків", вочевидь, скоїла саме Росія. Країна-терористка хотіла спровокувати витік газу та дестабілізувати ситуацію у Європі на тлі своїх божевільних залякувань зимою 2022 – 2023. Зокрема, напередодні поблизу місця інциденту побували так звані "кораблі привиди".

Що кажуть в ОП