Журналісти поспілкувалися з Галиною Леонтіївною, жителькою будинку, поряд з яким російська ракета влучила в п'ятиповерхівку.

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Люди горіли у своїх квартирах живцем

Галина Леонтіївна розповіла, що бачила, як у сусідньому будинку горіли люди у своїх квартирах. Щоб врятуватися, дехто з них спускались по простирадлах, стрибали з другого поверху.

О пів на четверту як рвонуло… В нас всі вікна повипадали. Я дітей рятувала, троє. Слава Богу, всі живі-здорові. А потім воно почало вибухати… Машини горіли, як сірники. Люди кричали… Жінка одна згоріла живцем. Я у вікні бачила. На 5-му поверсі. Так кричали. Люди, де могли, по простирадлах спускалися, стрибали з другого поверху. А там, де влучило, там все згоріло. Всі, хто там був, їх вже немає,

– зі сльозами розповіла Галина Леонтіївна.

Наразі будинку пані Галини все засипано склом. У її квартирі вибиті всі вікна, пошкодило й газову колонку. Але жінка зазначила, головне, що вона і її діти лишилися живі.

Росіяни атакували в Кривому Розі будинок та цивільні об'єкти

Вночі російські війська обстріли Кривий Ріг – вони завдали удару по 5-поверховому житловому будинку та цивільних об'єктах.

Станом на 13:00 відомо, що загинули 10 людей. Наразі рятувальна операція продовжується – під завалами все ще перебуває одна людина.

Поранень внаслідок обстрілу зазнали 28 людей, з них 12 перебувають у лікарнях міста в середньому, важкому та дуже важкому стані.

Наразі складно сказати, якими ракетами ворог атакував місто. На місцях обстрілу зібрали уламки та відправили їх на експертизу. Проте відомо, що окупанти випустили по Кривому Рогу 6 ракет. За словами міського голови, 5 місць уражень не мають жодного відношення до військових об'єктів.

Через черговий російський теракт прокуратура почала досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (частини 2 статті 438 Кримінального кодексу України).

Важливо! У середу, 14 червня, у Кривому Розі буде оголошено День жалоби.