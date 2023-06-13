Журналисты пообщались с Галиной Леонтьевной, жительницей дома, рядом с которым российская ракета попала в пятиэтажку.

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Люди горели в своих квартирах заживо

Галина Леонтьевна рассказала, что видела, как в соседнем доме горели люди в своих квартирах. Чтобы спастись, некоторые из них спускались по простыням, прыгали со второго этажа.

В полчетвертого как рвануло... У нас все окна выпали. Я детей спасала, трое. Слава Богу, все живы-здоровы. А потом оно начало взрываться… Машины горели как спички. Люди кричали… Женщина одна сгорела заживо. Я видела в окне. На 5 этаже. Так кричали. Люди, где могли, по простыням спускались, прыгали со второго этажа. А там, где угодило, там все сгорело. Все, кто там был, их уже нет,

– со слезами рассказала Галина Леонтьевна.

Сейчас дома у Галины все засыпано стеклом. В ее квартире выбиты все окна, повредило и газовую колонку. Но женщина отметила, главное, что она и ее дети остались живы.

Россияне атаковали в Кривом Роге дом и гражданские объекты

Ночью российские войска обстреляли Кривой Рог – они нанесли удар по 5-этажному жилому дому и гражданским объектам.

По состоянию на 13:00 известно, что погибли 10 человек. В настоящее время спасательная операция продолжается – под завалами все еще находится один человек.

Ранения в результате обстрела получили 28 человек, из них 12 находятся в больницах города в среднем, тяжелом и очень тяжелом состоянии.

Сложно сказать, какими ракетами враг атаковал город. На местах обстрела собрали обломки и отправили их на экспертизу. Однако известно, что оккупанты выпустили по Кривому Рогу 6 ракет. По словам городского главы, 5 мест поражения не имеют никакого отношения к военным объектам.

Из-за очередного российского теракта прокуратура начала досудебное расследование в уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины).

Важно! В среду, 14 июня, в Кривом Роге будет объявлен День траура.