Часть вражеских ракет и БПЛА этой ночью удалось сбить. Все, что известно об атаке оккупантов на Украину, рассказывает 24 Канал.

Важно Ракета попала в жилую многоэтажку в Кривом Роге – последствия жуткие

Тревога по всей Украине: враг атаковал ракетами и "Шахедами"

Около половины 2 часов воздушную тревогу начали объявлять на Юге. Вскоре покраснела вся территория Украины. Впоследствии СМИ начали сообщали о первых взрывах. В частности, звуки слышали в Днепропетровской области, Харькове, Кривом Роге, Кировоградской и Киевской областях.

Предварительно, враг применил 14 крылатых ракет Х-101 / 555, из которых 10 были уничтожены противовоздушной обороной. Также нанес авиационный удар 4 "Шахедами", 1 – уничтожен нашими защитниками,

– сообщили в Генштабе ВСУ.

Российские террористы попали в многоэтажку в Кривом Роге

Взрывы в Кривом Роге в 03:26 подтвердил руководитель районной военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул. Впоследствии он опубликовал сообщения о жутких последствиях.

"Высокоточные" чудовища попали в несколько абсолютно мирных объектов в разных частях города, в том числе в пятиэтажное здание. Скорая оказывает помощь, есть пострадавшие в крайне тяжелом состоянии, вероятно, есть люди под завалами. Полная информация будет после ликвидации,

– написал Вилкул.

Также добавил, что все необходимые службы работают на месте, на 5 часов утра завершают тушить пожары. Руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что, к сожалению, есть погибшие и раненые.

Оккупанты попали в многоэтажку в Кривом Роге / Фото с телеграмму Лисака

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В Харькове прилеты по гражданской инфраструктуре

Мэр Игорь Терехов сообщил, что оккупанты атаковали Харьков "Шахедами". К сожалению, есть прилеты по гражданской инфраструктуре. В частности, по предварительной информации, пострадало коммунальное предприятие в Киевском районе, а также складское помещение в Салтовском, где в результате взрыва произошел пожар.

Терехов добавил, что на местах уже работают соответствующие службы. Информация о пострадавших уточняется.

Все вражеские цели, летевшие на Киев, сбили

В КМВА сообщили, что, по предварительным данным, российские захватчики атаковали столицу крылатыми ракетами. Наша ПВО отработала отлично.

Все враждебные цели в воздушном пространстве вокруг Киева были обнаружены и успешно уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны.

– отметил начальник КМВА Сергей Попко.

Также добавил, что информация о жертвах или разрушениях пока не поступала. Данные собирают и уточняют.