Внаслідок обстрілу загинули щонайменше троє людей. Ще близько 30 – постраждали.

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Що відомо про наслідки російської атаки

Про терористичний удар окупантів повідомив очільник Дніпропетровської ОВА. Зазначив, що наші захисники збили три крилаті ракети. Однак, є прильоти. Пошкоджені цивільні об'єкти, понівечена п'ятиповерхівка.

Попередньо, загинули троє її мешканців. 25 людей поранені, з них 19 – у лікарні. Горять квартири з першого по п'ятий поверхи,

– розповів Лисак.

Також додав, що вогонь вже охопив 700 квадратних метрів. Його приборкують рятувальники.

Окупанти обстріляли ракетами Кривий Ріг / Фото з телеграму Лисака

Троє постраждалих – на приватному підприємстві. Їх госпіталізували. Ймовірно, під завалами потрощеного складу є люди. Їх шукають рятувальники. Також побиті 6 легкових машин.

Ще 4 травмованих – вже на іншій локації. Там горіли будівля та авто. Пожежу вже загасили.

Окрім того, побите і автомобільне підприємство. Зайнялася вантажна техніка. Полум'я вже вгамували. Зруйнована господарська споруда. Пошкодження є і в рятувальному підрозділі. Усюди працюють відповідні служби. Наслідки цинічної атаки окупантів уточнюють.

Також Сергій Лисак додав, що ворог не полишає у спокої Нікопольщину. Вночі росіяни обстріляли з важкої артилерії Покровську та Марганецьку громади. Територію обстежують.

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Президент відреагував на терористичну атаку Росії

Український лідер відреагував на нічну атаку окупантів. Наголосив, що російські вбивці продовжують свою війну проти житлових будинків, звичайних міст і людей.

Мої співчуття усім, хто втратив рідних! Ніколи не буде прощення терористам, і за кожну свою ракету вони відповідатимуть,

– підкреслив Володимир Зеленський.

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