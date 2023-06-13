Внаслідок обстрілу загинули щонайменше троє людей. Ще близько 30 – постраждали.
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Що відомо про наслідки російської атаки
Про терористичний удар окупантів повідомив очільник Дніпропетровської ОВА. Зазначив, що наші захисники збили три крилаті ракети. Однак, є прильоти. Пошкоджені цивільні об'єкти, понівечена п'ятиповерхівка.
Попередньо, загинули троє її мешканців. 25 людей поранені, з них 19 – у лікарні. Горять квартири з першого по п'ятий поверхи,
– розповів Лисак.
Також додав, що вогонь вже охопив 700 квадратних метрів. Його приборкують рятувальники.
Окупанти обстріляли ракетами Кривий Ріг / Фото з телеграму Лисака
Троє постраждалих – на приватному підприємстві. Їх госпіталізували. Ймовірно, під завалами потрощеного складу є люди. Їх шукають рятувальники. Також побиті 6 легкових машин.
Ще 4 травмованих – вже на іншій локації. Там горіли будівля та авто. Пожежу вже загасили.
Окрім того, побите і автомобільне підприємство. Зайнялася вантажна техніка. Полум'я вже вгамували. Зруйнована господарська споруда. Пошкодження є і в рятувальному підрозділі. Усюди працюють відповідні служби. Наслідки цинічної атаки окупантів уточнюють.
Також Сергій Лисак додав, що ворог не полишає у спокої Нікопольщину. Вночі росіяни обстріляли з важкої артилерії Покровську та Марганецьку громади. Територію обстежують.
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Президент відреагував на терористичну атаку Росії
Український лідер відреагував на нічну атаку окупантів. Наголосив, що російські вбивці продовжують свою війну проти житлових будинків, звичайних міст і людей.
Мої співчуття усім, хто втратив рідних! Ніколи не буде прощення терористам, і за кожну свою ракету вони відповідатимуть,
– підкреслив Володимир Зеленський.
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