В результате обстрела погибли по меньшей мере три человека. Еще около 30 – пострадали.

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Что известно о последствиях российской атаки

О террористическом ударе оккупантов сообщил глава Днепропетровской ОВА. Заметил, что наши защитники сбили три крылатых ракеты. Однако есть прилеты. Повреждены гражданские объекты, изуродована пятиэтажка.

Предварительно погибли трое ее жителей. 25 человек ранены, из них 19 – в больнице. Горят квартиры с первого по пятый этажи,

– рассказал Лысак.

Также он добавил, что огонь уже охватил 700 квадратных метров. Его гасят спасатели.

Оккупанты обстреляли ракетами Кривой Рог / Фото с телеграмма Лисака

Трое пострадавших – на частном предприятии. Их госпитализировали. Вероятно, под завалами разбитого состава есть люди. Их ищут спасатели. Также повреждены 6 легковых машин.

Еще 4 травмированных – уже на другой локации. Там горели здание и авто. Пожар потушен.

Кроме того, повреждено и автомобильное предприятие. Загорелась грузовая техника. Разрушена хозяйственная постройка. Повреждения есть и в спасательном подразделении. Везде работают соответствующие службы. Последствия циничной атаки оккупантов уточняют.

Также Сергей Лысак добавил, что враг не оставляет в покое Никопольщину. Ночью россияне обстреляли из тяжелой артиллерии Покровскую и Марганецкую общину. Территорию обследуют.

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Президент отреагировал на террористическую атаку России

Украинский лидер отреагировал на ночную атаку оккупантов. Он отметил, что российские убийцы продолжают свою войну против жилых домов, обычных городов и людей.

Мои соболезнования всем, кто потерял родных! Никогда не будет прощения террористам, и за каждую свою ракету они будут отвечать,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

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