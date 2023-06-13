Следующий этап контрнаступления будет предусматривать более широкое применение войск. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко. Он добавил, что это очень непростая операция, но все шансы на успех есть.

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Что может предполагать второй этап наступления

Вооруженные Силы Украины приступили к контрнаступательной операции. Пока, вероятно, идет только первый этап, где уже определены определенные направления. Впрочем, они могут быть еще не окончательными. Раньше можно было наблюдать только разведку боем и удары по позициям и составам врага на оккупированных территориях.

Сейчас уже началось продвижение войск, первые бреши линии обороны оккупантов и освобождение населенных пунктов. Продолжаются упорные бои, в которых уничтожают силы и средства противника.

Это фактически можно назвать контрнаступательной стадией. Далее важно создание узкого "коридора", по которым пойдут танки, бронетехника. Они будут дальше продвигаться, закреплять позиции и освобождать наши территории,

– отметил Александр Мусиенко.

Наступление по всей широкой линии фронта – довольно амбициозная цель, она реальная, но очень сложная. Потому и создают "коридоры", протяженность которых не может составлять несколько десятков километров. Необходимо обезопасить их охрану для дальнейших прорывов.

Александр Мусиенко предположил развитие второго этапа контрнаступления: смотреть видео

Возможна хронология наступательных действий

Следующий этап будет предусматривать также более широкомасштабное применение войск. Неизвестно наверняка, будет ли это только одно или несколько направление.

Для меня выстраивается хронология того, что возможно. К концу месяца мы будем наблюдать первую стадию наступления – нелегко проход оборонительных рубежей. Далее "коридоры" нужно удерживать и обеспечивать продвижение техники. Это задача к концу лета,

– подчеркнул военный эксперт.

Мусиенко предположил, что в середине или к концу осени может быть выход на админграницы. Речь идет об освобождении Юга, выходе к Азовскому побережью и выходу в Крым.

Кроме того, будут локальные успехи ВСУ в Донецкой области и Луганской области. Украинские военные могут отвоевывать те позиции, которые раньше были оккупированы Россией.

"Хочу верить, что такого сценария удастся достичь. Но я осознаю, что это будет непросто. Поэтому и такие рамки закладываются – около полугода, потому что понятно, что Россия сопротивляется", – подчеркнул Мусиенко.

Однако военное командование избрало очень правильную тактику – поражение военных объектов и складов врага. Ведь только у россиян поднимается коммуникация и координация – сразу возникают проблемы.

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