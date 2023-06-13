Украинские защитники продвигаются по нескольким направлениям. В то же время враг делает все, чтобы удержать захваченные им позиции.
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Где продвигаются ВСУ
Как рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр, во время ведения наступательной операции наши войска за прошедшие сутки продвинулись на:
- Бахмутском направлении в районе Берховского водохранилища на 250 метров,
- Торецком направлении – на 200 метров,
- Бердянском направлении от 0,5 до 1 километра, площадь территории взятой под контроль составила до 3 квадратных метров.
У ВСУ есть трудности
По словам Маляр, российский враг делает все, чтобы удержать восторженные им позиции: активно применяет штурмовую и армейскую авиацию и ведет интенсивный артиллерийский огонь.
Наши войска при наступлении сталкиваются со сплошными минными полями, которые соединены с противотанковыми рвами. Все это сочетается с постоянными контратаками вражеских подразделений на бронетехнике и массовым применением ПТУРов и дронов-камикадзе,
– рассказала заместитель министра обороны.
Где продолжаются бои
Сейчас продолжаются бои в районах:
- Малая Токмачка,
- Новоданиловка,
- вблизи Макаровки на Ореховском направлении,
- Марьинка,
- Ягодное на Бахмутском направлении,
- Веселое на Лиманском направлении.
В Белом доме отказались давать оценки контрнаступлению ВСУ
Украина, очевидно, уже приступила к контрнаступательным операциям. Это подтвердили, в частности, и в Белом доме. Однако больше деталей предоставлять отказались.
"Но оценивать их должен президент Зеленский, а не мы. И также, безусловно, дело Вооруженных Сил Украины говорить о потерях и достижениях за отдельный день", – заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.