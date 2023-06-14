Представитель Генерального штаба ВСУ Украины Андрей Ковалев заверил, что Силы обороны достигли частичного успеха в результате наступательной операции. Как он отметил, за последние трое суток наши воины продвинулись по некоторым направлениям от 200 метров до 1,4 километра и освободили около 3 квадратных километров земель.

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Где продолжаются бои

Со слов представителя Генштаба понятно, что ситуация на поле боя непростая, однако украинским бойцам удается продвигаться.

На Бердянском направлении бои продолжаются в районах населенных пунктов Макаровка, Новоданиловка и Новопокровка,

– констатировал Ковалев.

Кроме того, он отметил, что Россия увеличила количество ракетно-авиационных ударов, и упомянул о пусках врагом в ночь на 14 июня таких воздушных целей по объектам инфраструктуры в Харьковской, Донецкой, Кировоградской и Одесской областях:

крылатых ракет типа "Х-22";

крылатых ракет морского базирования "Калибр";

беспилотников типа "Шахед"

Обратите внимание! Известно, что ПВО уничтожила 3 "Калибра" и 9 ударных беспилотников во время этой атаки.

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