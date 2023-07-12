Далекобійні ракети SCALP допоможуть під час контрнаступу ЗСУ. Однак багато чого залежатиме від модифікації та кількості цих ракет. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Григорій Тамар.

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Еммануель Макрон не озвучив деталей, зокрема про дальність ракет. Може мовитись як про дальність 200 – 290 кілометрів, так і про 560 кілометрів. Подібне замовчування було й після оголошення про надання Україні Storm Shadow.

Мені потішно, що ця інформація на нас є секретом. Добре, що бодай щось залишається секретом в межах цієї війни. Це інформація величезної стратегічної важливості. Вона і не має бути відома нам,

– наголосив Григорій Тамар.

Адже різні модифікація та дальність відповідно цих ракет зовсім по-різному можуть вплинути на розвиток подій війни.

Ракети SCALP

В оригінальному варіанті ракети SS/SCALP-EG здатні долати відстань до 560 кілометрів. При цьому вони мають дозвукову швидкість – 1 тисячу кілометрів на годину (швидкість звуку при сухому повітрі – 1 236 кілометрів на годину). При цьому вона має вагу 1,3 тонни, з яких 450 кілограмів – бойова частина.

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Втім навіть якщо Україні передадуть ракети із дальність 560 кілометрів, їхня здатність глобально вплинути на ситуацію на фронті здебільшого залежатиме від кількості.

Це дуже хороші ракети, мають низку плюсів та мінусів порівняно з іншими системами, наприклад наземного базування. Але все залежить від кількості. Якщо нададуть 10 штук – це не плине на ситуацію, якщо 1000 – вплив буде далекоглядним,

– зауважив військовий експерт.

В будь-якому випадку передача Україні нового озброєння є гарним знаком та найпевніше матиме свій вклад в перемогу. Детальніше про ефективність цих ракет на фронті можна буде говорити вже пізніше.

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