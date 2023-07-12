Дальнобойные ракеты SCALP помогут при контрнаступлении ВСУ. Однако многое будет зависеть от модификации и количества этих ракет. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Григорий Тамар.

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Эммануэль Макрон не озвучил деталей, в частности о дальности ракет. Может говориться как о дальности 200 – 290 километров, так и о 560 километрах. Подобное замалчивание было после объявления о предоставлении Украине Storm Shadow.

Мне забавно, что эта информация является секретом. Хорошо, что хоть что-то остается секретом в рамках этой войны. Это информация огромной стратегической важности. Она и не должна быть известна нам,

– подчеркнул Григорий Тамар.

Ведь разные модификация и дальность соответственно этих ракет совершенно по-разному могут повлиять на развитие событий войны.

Ракеты SCALP В оригинальном варианте ракеты SS/SCALP-EG способны преодолевать расстояние до 560 км. При этом они обладают дозвуковой скоростью – 1 тысяча километров в час (скорость звука при сухом воздухе – 1 236 километров в час). При этом она весит 1,3 тонны, из которых 450 килограммов – боевая часть.

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Впрочем, даже если Украине передадут ракеты с дальностью 560 километров, их способность глобально повлиять на ситуацию на фронте будет в основном зависеть от количества.

Это очень хорошие ракеты, которые имеют ряд плюсов и минусов по сравнению с другими системами, например, наземного базирования. Но все зависит от количества. Если предоставят 10 штук – это не повлияет на ситуацию, если 1000 – влияние будет дальновидным,

– заметил военный эксперт.

В любом случае передача Украине нового вооружения является хорошим знаком и, скорее всего, будет иметь свой вклад в победу. Детальнее об эффективности этих ракет на фронте можно будет говорить уже позже.

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