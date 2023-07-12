Это произошло 12 июля на саммите НАТО в Вильнюсе. Перед саммитом Альянса украинский лидер сказал журналистам, что Украина хочет быть на одной странице Североатлантическим альянсом.

Зеленский встретится с Байденом, совместное заседание с ЕС: второй день саммита в Вильнюсе

Германия передаст Украине дополнительные установки Patriot

Продолжили разговор о гарантиях безопасности для Украины на пути в НАТО с канцлером Шольцом. Спасибо за поддержку! Есть договоренность о дополнительных пусковых установках Patriot и ракетах для них от Германии,

– заявил Зеленский.

Президент Украины не сказал, о каком количестве дополнительных установок говорится, однако добавил, что они очень важны для защиты жизни в Украине от российского террора.

Владимир Зеленский поблагодарил Германию за готовность продолжительно и в течение многих лет поддерживать Украину и ее защиту против России.

"Длительные программы поддержки – это лучший сигнал всем в мире, что наша Европа останется пространством безопасности и мира", – отметил президент.

Важно! Германия впервые решила передать Украине ПВО Patriot в январе 2023 года. С того времени Берлин доставляв нашему государству как зенитно-ракетные комплексы, так и ракеты к ним.

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