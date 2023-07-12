Це трапилось 12 липня на саміті НАТО у Вільнюсі. Перед самітом Альянсу український лідер сказав журналістам, що Україна хоче бути на одній сторінці Північноатлантичним альянсом.

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Німеччина передасть Україні додаткові установки Patriot

Продовжили розмову про гарантії безпеки для України на шляху в НАТО з канцлером Шольцом. Дякую за підтримку! Є домовленість про додаткові пускові установки Patriot та ракети для них від Німеччини,

– заявив Зеленський.

Президент України не сказав, про яку кількість додаткових установок мовиться, проте додав, що вони дуже важливі для захисту життя в Україні від російського терору.

Володимир Зеленський подякував Німеччині за готовність тривало та протягом років підтримувати Україну та її захист проти Росії.

"Тривалі програми підтримки – це найкращий сигнал всім у світі, що наша Європа залишиться простором безпеки та миру", – зауважив президент.

Важливо! Німеччина вперше вирішила передати Україні ППО Patriot в січні 2023 року. З того часу Берлін доставляв нашій державі як самі зенітно-ракетні комплекси, так і ракети до них.

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