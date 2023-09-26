Про це під час пресбрифінгу у Вашингтоні заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер. Водночас, за його словами, країна намагатиметься уникнути такого сценарію розвитку подій, передає 24 Канал.
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У Держдепі США розповіли про допомогу під час "шатдауна"
Міллер зазначив, що теоретично Сполучені Штати можуть продовжувати виділення допомоги у сфері безпеки, в разі зупинення бюджетного фінансування урядових установ. Він наголосив, що подібні випадки вже були у минулому.
Коли певним людям не дозволяється виходити на роботу, це може вплинути на швидкість будь-яких постачань. Ось чому ми вважаємо, що "шатдаун" може викликати таку стурбованість і закликаємо Конгрес забезпечити фінансування уряду,
– сказав він.
Міллер також підкреслив, що питання "шатдауна" є юридичним і стосується того, хто може працювати, а хто – ні.
Військова допомога США Україні: останні новини
- Заступник радника Білого дому з національної безпеки з питань міжнародної економіки Майк Пайл 25 вересня відправив на адресу Координаційної платформи донорів лист. У ньому наявний перелік реформ, які повинна зробити Україна для продовження надання військової допомоги Сполученими Штатами.
- Ці зміни стосуватимуться роботи українських правоохоронних органів, а також у сфері оборони. Всі зміни розділені по пунктах, їх Україна має виконати майже за 18 місяців.
- Водночас того ж дня Володимир Зеленський повідомив, що перша партія американських танків Abrams уже надійшла в Україну. Тепер їх готують для підсилення наших бригад.