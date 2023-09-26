Про це під час пресбрифінгу у Вашингтоні заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер. Водночас, за його словами, країна намагатиметься уникнути такого сценарію розвитку подій, передає 24 Канал.

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У Держдепі США розповіли про допомогу під час "шатдауна"

Міллер зазначив, що теоретично Сполучені Штати можуть продовжувати виділення допомоги у сфері безпеки, в разі зупинення бюджетного фінансування урядових установ. Він наголосив, що подібні випадки вже були у минулому.

Коли певним людям не дозволяється виходити на роботу, це може вплинути на швидкість будь-яких постачань. Ось чому ми вважаємо, що "шатдаун" може викликати таку стурбованість і закликаємо Конгрес забезпечити фінансування уряду,

– сказав він.

Міллер також підкреслив, що питання "шатдауна" є юридичним і стосується того, хто може працювати, а хто – ні.

Зверніть увагу! У Сполучених Штатах урядовий "шатдаун" настає, коли закінчується термін дії бюджетного законодавства на поточний період. Оскільки поточний фінансовий рік в країні закінчується 30 вересня, нездатність Конгресу прийняти відповідні законопроєкти про бюджет на майбутній фінансовий рік призведе до "шатдауну" уряду 1 жовтня. З усім тим, щоб уникнути такого випадку, Конгрес має можливість прийняти резолюцію, яка тимчасово підтримує фінансування на рівнях, визначених у попередньому бюджеті.

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