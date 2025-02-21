Експосол України в США Валерій Чалий в ефірі 24 Каналу пояснив, що через технічні питання в процесі постачання озброєння до України виникла тимчасова пауза. Водночас він наголосив, що це не є політичним рішенням.

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"Що стосується зброї, яка надходить за програмою PDA зі складів, вона продовжує постачатися до України. Тобто це 100% підтверджений факт", – заявив Чалий.

Як Україна отримує зброю

Він також зазначив, що Україна – одна з небагатьох країн, які отримали можливість закуповувати зброю безпосередньо в американських компаній. За його словами, з видами озброєння, які вже постачаються, проблем не повинно виникати.

Щодо нових постачань – так, їхній розгляд може тривати й без участі президента США, але багато що залежатиме від ухвалених рішень. Спекуляції точаться навколо нібито роздратованості президента Дональда Трампа, через що він може припинити постачання озброєнь. Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що у них немає великого інтересу постачати зброю. Проте наразі кардинальних змін у цій політиці немає,

– додав Чалий.

Він пояснив, що якщо виникнуть труднощі з постачанням, можливий варіант продажу зброї зі США. Фінансувати такі закупівлі можуть європейські країни, зокрема за рахунок заморожених російських активів. Наразі в Бельгії вони становлять 230 мільярдів євро, тоді як у США – лише 7 мільярдів.

"Тобто є фінансові ресурси, які можуть бути використані в кредит. Я впевнений, що Дональд Трамп продовжуватиме передавати озброєння, особливо якщо це відповідатиме його власним інтересам, інтересам його найближчого оточення та прихильників", – зауважив Чалий.