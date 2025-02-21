Экс-посол Украины в США Валерий Чалый в эфире 24 Канала объяснил, что из-за технических вопросов в процессе поставки вооружения в Украину возникла временная пауза. В то же время он отметил, что это не является политическим решением.

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"Что касается оружия, которое поступает по программе PDA со складов, оно продолжает поставляться в Украину. То есть это 100% подтвержденный факт", – заявил Чалый.

Как Украина получает оружие

Он также отметил, что Украина – одна из немногих стран, которые получили возможность закупать оружие непосредственно у американских компаний. По его словам, с видами вооружения, которые уже поставляются, проблем не должно возникать.

Что касается новых поставок – да, их рассмотрение может продолжаться и без участия президента США, но многое будет зависеть от принятых решений. Спекуляции идут вокруг якобы раздраженности президента Дональда Трампа, из-за чего он может прекратить поставки вооружений. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что у них нет большого интереса поставлять оружие. Однако пока кардинальных изменений в этой политике нет,

– добавил Чалый.

Он пояснил, что если возникнут трудности с поставками, возможен вариант продажи оружия из США. Финансировать такие закупки могут европейские страны, в частности за счет замороженных российских активов. Сейчас в Бельгии они составляют 230 миллиардов евро, тогда как в США – только 7 миллиардов.

"То есть есть финансовые ресурсы, которые могут быть использованы в кредит. Я уверен, что Дональд Трамп будет продолжать передавать вооружение, особенно если это будет отвечать его собственным интересам, интересам его ближайшего окружения и сторонников", – отметил Чалый.