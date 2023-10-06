Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Тарас Загородній. Він зауважив, що Україна без допомоги посередників Україна розв'язує питання із зерновою угодою.

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У Трампа не буде аргументів

Тарас Загородній зазначив, що окремі республіканці, які підтримують Україну, роблять заяви, що зараз США витрачає лише 5% оборонного бюджету на допомогу ЗСУ, натомість українці знищили вже половину потенціалу російської армії.

Водночас американцям, зокрема, членам Республіканської партії, потрібно бачити конкретні дії та плани України. Політолог підкреслив, що власними силами Україна розв'язує питання із зерновою угодою.

Виготовили дрони, Василь Малюк показував, як дрони залітають у Кримський міст, знищують кораблі Чорноморського флоту. Україна розв’язала свою проблему власними силами. Чорноморський флот Росії вже "драпає" у Новоросійськ. Бачив повідомлення, що росіяни думають робити базу в Абхазії, бо вони не впевнені, що дрони не прилетять у Новоросійськ та не знищать весь флот,

– вважає він.

Такими діями Україна просто не залишає аргументів для екслідера Штатів Дональда Трампа та його прихильників.

Загородній про заяви республіканців: дивіться відео

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