Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Тарас Загородний. Он отметил, что Украина без помощи посредников Украина решает вопрос с зерновым соглашением.

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У Трампа не будет аргументов

Тарас Загородний отметил, что отдельные республиканцы, поддерживающие Украину, делают заявления, что сейчас США тратит лишь 5% оборонного бюджета на помощь ВСУ, а украинцы уничтожили уже половину потенциала российской армии.

В то же время американцам, в частности, членам Республиканской партии, нужно видеть конкретные действия и планы Украины. Политолог подчеркнул, что своими силами Украина решает вопросы с зерновым соглашением.

Изготовили дроны, Василий Малюк показывал, как дроны залетают в Крымский мост, уничтожают корабли Черноморского флота. Украина решила свою проблему своими силами. Черноморский флот России уже "царапает" в Новороссийск. Видел сообщение, что россияне думают делать базу в Абхазии, потому что они не уверены, что дроны не прилетят в Новороссийск и не уничтожат весь флот,

– считает он.

Такими действиями Украина просто не оставляет аргументов для экс-лидера Штатов Дональда Трампа и его сторонников.

Загородный о заявлениях республиканцев: смотрите видео

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