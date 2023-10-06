Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Тарас Загородний. Он отметил, что Украина без помощи посредников Украина решает вопрос с зерновым соглашением.
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У Трампа не будет аргументов
Тарас Загородний отметил, что отдельные республиканцы, поддерживающие Украину, делают заявления, что сейчас США тратит лишь 5% оборонного бюджета на помощь ВСУ, а украинцы уничтожили уже половину потенциала российской армии.
В то же время американцам, в частности, членам Республиканской партии, нужно видеть конкретные действия и планы Украины. Политолог подчеркнул, что своими силами Украина решает вопросы с зерновым соглашением.
Изготовили дроны, Василий Малюк показывал, как дроны залетают в Крымский мост, уничтожают корабли Черноморского флота. Украина решила свою проблему своими силами. Черноморский флот России уже "царапает" в Новороссийск. Видел сообщение, что россияне думают делать базу в Абхазии, потому что они не уверены, что дроны не прилетят в Новороссийск и не уничтожат весь флот,
– считает он.
Такими действиями Украина просто не оставляет аргументов для экс-лидера Штатов Дональда Трампа и его сторонников.
Загородный о заявлениях республиканцев: смотрите видео
Военная помощь Украине от США: последнее
- Президент США Джо Байден ответил на вопрос, обещал ли он передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Он заявил, что Штаты сделали все, что просил украинский лидер Владимир Зеленский.
- Накануне Дуглас Буш – помощник главы Пентагона по закупкам отметил, что армия США готова передать Украине часть дальнобойных ракет ATACMS. Однако все зависит от решения, которое примет Джо Байден.
- Центральное командование США 2 октября передало ВСУ более миллиона единиц оружия и боеприпасов, конфискованных в Иране. Американские чиновники убеждены, что это может облегчить некоторые критические проблемы, которые есть у ВСУ.